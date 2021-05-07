الجمعة, 07-مايو-2021 الساعة: 09:59 م - آخر تحديث: 09:53 م (53: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام

الفلكي الشوافي يحدد موعد عيد الفطر في اليمن

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يحدد موعد عيد الفطر في اليمن
أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، بالنسبة لليمن موعد تحري الهلال/ يوم الشك تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر رمضان 1442 هجري الموافق الثلاثاء 11 من مايو 2021، في ذات اليوم تغرب الشمس على غرب اليمن قبل حدوث الاقتران المركزي (قبل ولادة هلال شوال فلكيا)، كما يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس بحوالي 11 دقيقة، وحكم الرؤية للهلال من مطالع اليمن في ذات الليلة مستحيلة، وهذا ما نؤكده بشهادتنا هذه بالحساب الفلكي.

وأكد الفلكي اليمني أن الاربعاء متمم لشهر رمضان ويوم الخميس 13 مايو 2021 غرة شهر شوال المبارك 1442 هجرية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: مذبحة السحور.. يقتل زوجته وأبناءه الستة
عربي ودولي: تونس تفرض إغلاقا شاملا لمدة أسبوع
علوم وتقنية: هذا العصير يفعل العجائب بجسمك إذا تناولته يومياً
ثقافة: "كوفيد 25" الحلقة 9- الفيروس يخرج عن السيطرة
فنون ومنوعات: نهلة سلامة: تزوجت 4 مرات بينهم واحدة استمرت 48 ساعة!
أخبار: تخصيص ٢٠ محطة غاز لتعبئة اسطوانات المواطنين
فنون ومنوعات: إصابة الفنان المصري هشام المليجي بكورونا
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا
أخبار: ندوة تلفزيونية في الذكرى الـ(10) لرحيل عبدالعزيز عبدالغني
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
أخبار: 6 أطعمة تتسبب في تساقط شعرك
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على مأرب
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالعليم فرحان
أخبار: الامين العام يواسي آل عطيفه
رياضة: حصد لقب دوري رمضان .. الأهلي يفوز على اليرموك
أخبار: إصابات كورونا في العالم تتخطى 155 مليوناً
أخبار: ماذا يحدث لصحتك عند تناول المشمش المجفف؟
أخبار: تحذيرات من استخدام الهواتف أثناء العواصف
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ صالح الزيداني
أخبار: الشوافي يُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ اليوم
أخبار: تعميم هام من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على مأرب
عربي ودولي: استشهاد فتىً فلسطينياً برصاص الاحتلال
فنون ومنوعات: ترحيل روسية لرسمها كمامة على وجهها
عربي ودولي: الهند.. كل ساعة 120 وفاة بكورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021