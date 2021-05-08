السبت, 08-مايو-2021 الساعة: 01:02 ص - آخر تحديث: 01:00 ص (00: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - للفشار فوائد صحية مذهلة يمنحها لمن يعانون مرض السكري، فعلى الرغم من احتوائه على الكربوهيدرات إلا أنه يعتبر من الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف أيضاً، لذلك يمكن أن يكون الفشار وجبة خفيفة صحية

فوائد مذهلة للفشار يمنحها لمرضى السكري

المؤتمرنت -
فوائد مذهلة للفشار يمنحها لمرضى السكري
للفشار فوائد صحية مذهلة يمنحها لمن يعانون مرض السكري، فعلى الرغم من احتوائه على الكربوهيدرات إلا أنه يعتبر من الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف أيضاً، لذلك يمكن أن يكون الفشار وجبة خفيفة صحية مناسبة لمرضى السكري.

ولعل من أهم فوائد الفشار لمرضى السكري، أنه يعد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ويدل هذا المؤشر على السرعة التي يدخل بها السكر إلى مجرى الدم بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، وكلما زادت قيمة المؤشر الجلايسيمي زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما أن الفشار المعد بالهواء الساخن يحتوي على مؤشر جلايسيمي تبلغ قيمته 55.

ويعتبر الفشار غذاء منخفض السكر على الرغم من أن له قيمة مؤشر جلايسيمي أعلى من العديد من الأطعمة الأخرى من نفس الفئة، وفقا لموقع "الطبي".

ويظل الفشار خياراً أفضل للوجبات الخفيفة لمرضى السكر من العديد من الوجبات الخفيفة المالحة أو السكرية لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري. حيث يمتص الجسم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بمعدل أبطأ ولذلك فإن الزيادة التي يسببها في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين تكون تدريجية.

وعلى الرغم من أن الفشار له مؤشر جلايسيمي تبلغ قيمته 55 إلا أن الحمل الجلايسيمي له يبلغ 6 فقط، ولذلك لا يؤدي تناول الفشار إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بنسبة عالية مما يعتبر إحدى فوائد الفشار لمرضى السكري.

ومن مميزات الفشار أنه غني بالأليف، فهو مصنوع من الذرة، وهو من الحبوب الكاملة، لأنه من الحبوب غير المعالجة 100%، لذلك يحتوي الفشار على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعتبر عنصرا مهماً جداً في النظام الغذائي لمرضى السكري لأنها تبطئ امتصاص السكر وتساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

كما أن محتوى الألياف في الفشار يبطئ من معدل هضم الكربوهيدرات ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك أحد فوائد البوشار لمرضى السكر.

ومن فوائده أيضاً أنه يعزز الشعور بالشبع، فقد وجدت دراسة تم نشرها في سبتمبر 2016 أن الفشار وجبة خفيفة جيدة لأنه يعزز الشعور بالشبع وبالتالي يمكن أن يلعب دوراً في التحكم في الشهية وضبط الوزن، مما يجعل الفشار مفيد لمرضى السكري.

ومما يجدر ذكره أن قشرة حبة الفشار تحتوي على مادة البوليفينول التي تشكل إحدى فوائد الفشار للسكري، حيث أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة من الالتهابات تحمي من مرض السكري.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الصحة العالمية تجيز لقاح سينوفارم ضد كورونا
عربي ودولي: الكويت تسجل 1236 إصابة جديدة بكورونا
اقتصاد: إرتفاع الذهب إلى أكثر من 1840 دولار
رياضة: بريطانيا تطالب بسحب نهائي الأبطال من تركيا
فنون ومنوعات: مذبحة السحور.. يقتل زوجته وأبناءه الستة
عربي ودولي: تونس تفرض إغلاقا شاملا لمدة أسبوع
علوم وتقنية: أسباب تجبرك على غسل ملابس العيد قبل لبسها
علوم وتقنية: هذا العصير يفعل العجائب بجسمك إذا تناولته يومياً
ثقافة: "كوفيد 25" الحلقة 9- الفيروس يخرج عن السيطرة
فنون ومنوعات: نهلة سلامة: تزوجت 4 مرات بينهم واحدة استمرت 48 ساعة!
أخبار: تخصيص ٢٠ محطة غاز لتعبئة اسطوانات المواطنين
فنون ومنوعات: إصابة الفنان المصري هشام المليجي بكورونا
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا
أخبار: ندوة تلفزيونية في الذكرى الـ(10) لرحيل عبدالعزيز عبدالغني
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
أخبار: 6 أطعمة تتسبب في تساقط شعرك
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على مأرب
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالعليم فرحان
أخبار: الامين العام يواسي آل عطيفه
رياضة: حصد لقب دوري رمضان .. الأهلي يفوز على اليرموك
أخبار: إصابات كورونا في العالم تتخطى 155 مليوناً
أخبار: ماذا يحدث لصحتك عند تناول المشمش المجفف؟
أخبار: تحذيرات من استخدام الهواتف أثناء العواصف
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ صالح الزيداني
أخبار: الشوافي يُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ اليوم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021