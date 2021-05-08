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المؤتمر نت - كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن مسار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة وما يشكله من تهديد على المنطقة وبدء العد التنازلي

الشوافي: الصاروخ الصيني يمر على اليمن بهذا التوقيت

المؤتمرنت -
الشوافي: الصاروخ الصيني يمر على اليمن بهذا التوقيت
كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن مسار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة وما يشكله من تهديد على المنطقة وبدء العد التنازلي.

وقال الفلكي الشوافي بناء على متابعة بيانات الرادرات والتعقب للمدار فقد كانت بيانات الصاروخ الصيني (CZ-5B) الخارج عن السيطرة فهو حاليا على ارتفاع ما بين حوالي 155 الى 230 كيلو متر فوق سطح الأرض بحسب متابعتنا خلال الثلاث الساعات الأولى من الفجر الباكر ليومنا هذا السبت 8 مايو 2021 بتوقيت اليمن (UTC+3).

وذكر الشوافي في بيان على حسابه فيس بوك، أنه خلال الثلاث الساعات القادمة اقرب مرور له في حوالي الساعة 5:53 صباحا أن يمر وسط الجزيرة العربية ويمر قرب الحدود اليمنية العمانية، مشيراً إلى أن هذا التصريح لا يعني بتهديد الصاروخ لليمن أو سلطنة عمان حيث والصاروخ ما يزال حاليا لم يبدي تدهور متسارع في الإرتفاع واحتكاكه بالطبقات الأكثر كثافة في الغلاف الجوي.

وأوضح الشوافي انه خلال 12 ساعة لاحقة لا يشكل الصاروخ أي تهديد على اليمن، الا انه يتطلب المراقبة والمتابعة الحثيثة وهذه البيانات تطلب التحديث بعد 12 ساعة قادمة، لافتاً إلى أن المسار الحالي متوقع يمر الصاروخ فوق/قرب ارخبيل سقطرى في حوالي الساعة 8 مساء اليوم السبت 8 مايو 2021 لذلك يتطلب تحديث البيانات قبل ذلك.

وأكد الشوافي أنه سوف يتم المتابعة خلال الساعات القادمة وتحديث البيانات.








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