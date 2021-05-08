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المؤتمر نت - هطول أمطار على المرتفعات الغربية والمناطق الساحلية

هطول أمطار على المرتفعات الغربية والمناطق الساحلية

المؤتمرنت -
هطول أمطار على المرتفعات الغربية والمناطق الساحلية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار فرص هطول الأمطار المتفاوتة والغزيرة أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والمناطق الساحلية وجزيرة سقطرى خلال ال24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية تراجع نسبي في حالة عدم الاستقرار وان الأجواء ما تزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية في محافظات ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج .

وأشار إلى ان الأمطار قد تمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية في محافظتي أبين وشبوة ،
و أجزاء من سواحل محافظات شبوة، أبين،عدن، لحج، تعز والحديدة والمناطق الداخلية المحاذية لها، بالإضافة الى أجزاء من أرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ،ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية ومن من الانزلاقات الصخرية والطينية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

وأوضح المركز ان امطارا متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت يوم أمس على أجزاء متفرقة من البلاد كانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وذكر أن كمية الأمطار التي سجلتها محطات الرصد الجوي بلغت في حجة : 4.0 ، إب-السدة : 2.8 ،إب : 2.4 ، ريمة : 1.1.








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