المؤتمرنت -

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت، إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.



وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 1 في المائة بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل الجاري سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.



كما ارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.84 في المائة إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5 في المائة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.



وارتفعت الفضة 0.4 في المائة مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8 في المائة، بينما تراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1250.48 دولارا للأونصة.

