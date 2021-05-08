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أخبار
المؤتمر نت - ابعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية المناضل الكبير الاستاذ ياسين محمد عبيد الذي انتقل الى جوار ربه في العاصمة صنعاء إثر مرض عضال الم به بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل ياسين عبيد

المؤتمرنت -
نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل ياسين عبيد
ابعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الوطنية المناضل الكبير الاستاذ ياسين محمد عبيد الذي انتقل الى جوار ربه في العاصمة صنعاء إثر مرض عضال الم به بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن.

وأشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى النجل الأكبر للفقيد محمد ياسين محمد عبيد واخوانه محمود واحمد والوالد فيصل محمد سرور، وجميع ابناء الحواشب خاصة وابناءردفان كافة في محافة لحج، بمناقب الراحل وأدواره النضالية باعتباره أحد مناضلي الثورة اليمنية 14 أكتوبر و30 نوفمبر، والذي ورث عن والده محمد عبيد عمر السفياني الذي كان الأب الروحي لثورة 14 اكتوبر المجيدة قيم النضال والحرية وحب الناس وخدمتهم اذ تميزت الاسرة بحضورها المشهود في مسار الانتصار للثورة والدفاع عنها ومكتسباتها الوطنية بحرص وطني ومسئولية عالية.

واعتبر الدكتور لبوزة رحيل الفقيد خسارة وطنية كبيرة.

معبراً فيها باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات المؤتمر الشعبي العام وكوادره عن بالغ تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وكافة أفراد أسرته وجميع ابناء الحواشب وردفان كافة سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون "








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