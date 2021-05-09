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المؤتمر نت - قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالعواصف الرعدية أثناء الظهيرة والمساء خلال الـ24 ساعة المقبلة

تحذيرات من أمطار رعدية متوقعة ورياح قوية

المؤتمرنت -
تحذيرات من أمطار رعدية متوقعة ورياح قوية
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالعواصف الرعدية أثناء الظهيرة والمساء خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية لمحافظات صعدة، عمران، غرب صنعاء، ذمار، حجة، المحويت.

وحسب المركز قد تكون الأمطار أكثر غزارة على المرتفعات الجنوبية الغربية خاصة على محافظات ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج.

كما يتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، أبين والبيضاء وكذلك تشكل الضباب والشابورة المائية على الطرق والمنحدرات الجبلية.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية خاصة على المناطق والسهول الداخلية المحاذية لها وذلك لمحافظات الحديدة، تعز، لحج، أبين وشبوة، وأجزاء من أرخبيل سقطرى.

ولفت إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المناطق الصحراوية حيث تتراوح مابين 35 إلى 40 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

ونبه كذلك قاطني المناطق الصحراوية من ارتفاع درجات الحرارة العظمى ولفحات الشمس الحارقة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 25.7 ، تعز (المطار) : 21.3 .

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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