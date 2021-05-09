المؤتمرنت -

المجيدي: الجنوب أرضاً وشعباً سيبقى يمنياً

أكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أحمد عبدالله المجيدي أن من يريدون تغيير هوية الجنوب أرضاً وشعباً وفقاً لإرادة من استاجرهم فذلك بعيداً عليهم بُعد السماء.



وأوضح المجيدي وهو محافظ ودبلوماسي سابق أن الشعب اليمني لن يقف صامتاً تجاه تخرصاتهم، وحثهم بالكف عن وعودهم بفصل الجنوب عن الشمال.



وقال المجيدي في تغريدة على حسابه "تويتر" رصدها المؤتمرنت: منذ أن خلق الله الارض ومن عليها وحتى يرثها، سيبقى الجنوب ارضاً وشعباً يمنيا، وعلى من يعتقدون انهم سيغيرون هوية الجنوب ارضا وشعبا وفقاً لإرادة من استأجرهم فذلك بعيد عليهم بُعد السماء ،وعليهم ان يكفوا عن وعودهم بفصل الجنوب عن الشمال، فالشعب اليمني لن يقف صامتاً تجاه تخرصاتهم تلك.