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الخدمة المدنية: إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ الثلاثاء

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م وتنتهي يوم السبت، واعتبار يوم الأحد الموافق 16 مايو إجازة رسمية تعويضا عن يوم الجمعة.



وذكرت الوزارة في بيان لها ، أن الدوام الرسمي سيُستأنف يوم الاثنين الموافق 17 مايو، وذلك استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2000م المادة (3) الفقرة (1) والفقرة رقم (4) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

