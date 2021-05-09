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رئيس المؤتمر يعزي هشام شرف بوفاة خاله

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وزير الخارجية، المهندس هشام شرف عبدالله، في وفاة خاله المغفور له بإذن الله تعالى علي قائد يحيى البعداني.



وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للقيادي المؤتمري هشام شرف ولكافة آفراد أسرة الفقيد.. مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

