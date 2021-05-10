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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النائب أحمد الحميري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / احمد محمد ناصر شرفات الحميري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب بالدائرة 109 مديرية القفر محافظة إب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتفاني والإخلاص فـي خـدمة الـوطن والمجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ كامل احمد محمد ناصر شرفات الحميري، واخوانه، وكافة آل الحميري بمديرية القفر محافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.



مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

