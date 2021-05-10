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المؤتمر نت - نعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وفاة الشيخ أحمد محمد ناصر شرفات الحميري، عضو مجلس النواب ، عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام

برلمانية المؤتمر تنعي وفاة عضوها أحمد الحميري

المؤتمرنت -
برلمانية المؤتمر تنعي وفاة عضوها أحمد الحميري
نعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وفاة الشيخ أحمد محمد ناصر شرفات الحميري، عضو مجلس النواب ، عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام ، في بيان ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصه:

ببالغ الأسى وعميق الحزن تنعي الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وفاة الشيخ أحمد محمد ناصر شرفات الحميري، عضو مجلس النواب عن الدائرة (109) بمديرية القفر محافظة إب عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام.
والذي يعد رحيله المفاجئ وهو في قمة عطاءه ونشاطه البرلماني والإجتماعي خساره على الوطن والبرلمان ، وعلى مجتمعه وأبناء دائرته كونه شخصية وطنية وبرلمانية وإجتماعية، وكان له حضور لافت في حل القضايا والإصلاح بين الناس، وبذل جهودا كبيرة في خدمة وطنه ومجتمعه.

كما كان له مواقف وطنية مشرفة حيث أنحاز مع وطنه وضد العدوان الغاشم على اليمن أرضا وإنسانا إلى أن توفاه الله تعالى في هذه الأيام المباركة من شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر رمضان المبارك.

والكتلة البرلمانية للمؤتمر تبعث تعازيها ومواساتها الصادقة إلى نجله الأخ كامل أحمد محمد شرفات الحميري، وإخوانه وأسرته وآل الحميري وكل ذويه ومحبيه وأبناء دائرته الكرام، سائلين المولى العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

صادر عن/
الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام .
صنعاء الاثنين ١٠ مايو٢٠٢١م ٢٨رمضان ١٤٤٢ه.








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