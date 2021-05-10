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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة في وفاة الشيخ ابوبكر بن محسن ناصر النسي .

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ابوبكر النسي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ابوبكر النسي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة في وفاة الشيخ ابوبكر بن محسن ناصر النسي .
واشاد الأمين العام في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ علي ابوبكر النسي وإخوانه وكافة قبائل النسي بمحافظة شبوة بمناقب الفقيد الوطنية وكونه أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية في محافظة شبوة التي كان لها دورا كبيرا في حل مشاكل الناس وإصلاح ذات البين .
وعبر غازي احمد علي عن عميق حزنه برحيل الفقيد الشيخ ابوبكر النسي سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .








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