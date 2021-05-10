المؤتمرنت -

فتح مكاتب البريد حتى فجر يوم العيد

أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي اليوم عن استمرار دوام مكاتبها بصورة استثنائية حتى ساعات فجر يوم العيد.



وأوضح مدير الهيئة المهندس محمد علي مرغم أن مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات، تعمل بطاقتها خلال الفترتين الصباحية من الـ11 والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف مساءً والفترة المسائية من الثامنة والنصف.



ولفت إلى أن استمرار الدوام بمكاتب البريد حتى فجر العيد، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة لتسهيل تعاملات المواطنين وصرف نصف الراتب للجهات الحكومية التي تصرف عبر البريد والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

(سبأ)

