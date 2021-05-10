الثلاثاء, 11-مايو-2021 الساعة: 12:52 ص - آخر تحديث: 12:06 ص (06: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في القدس الشريف، بما فيها اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على

الخارجية تُدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

المؤتمرنت -
الخارجية تُدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القدس
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في القدس الشريف، بما فيها اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وقتل واعتقال المدنيين.

وأكدت الوزارة في بيان لها الليلة، حق الشعب الفلسطيني في الرد والدفاع عن النفس الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وبارك البيان رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الإسرائيلية، وحيا صمود الشعب الفلسطيني وذوده عن حقوقه المغتصبة.

وقال" إن الصمود والمقاومة الفلسطينية هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المخططات الإسرائيلية".

وحذر البيان من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الأمن والاستقرار في المنطقة .. داعيا المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المغتصبة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جددت الوزارة، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووقوف اليمن حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: رحاب الجمل تضرب رامز جلال (فيديو)
فنون ومنوعات: من هي رحاب الجمل ضحية (رامز عقله طار)؟
ثقافة: تدهور الحالة الصحية لسمير غانم
مجتمع مدني: حيدرة توزع كسوة العيد لـ500 طفل بالحديدة
أخبار: برلمانية المؤتمر تنعي وفاة أحمد الحميري
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النائب الحميري
فنون ومنوعات: كوفيد 25..إمساك طرف الخيط لحل مشكلة المصابين
عربي ودولي: رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في اليابان
فنون ومنوعات: إصابة سمير غانم وزوجته بكورونا
رياضة: تتويج فريق هارون بلقب بطولة إبراهيم عيسى
عربي ودولي: صواريخ فلسطينية تستهدف عسقلان المحتلة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي هشام شرف بوفاة خاله
أخبار: الخدمة المدنية: إجازة عيد الفطر تبدأ الثلاثاء
أخبار: تسجيل 103 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: المجيدي: الجنوب أرضاً وشعباً سيبقى يمنياً
أخبار: تحذيرات من أمطار رعدية متوقعة ورياح قوية
أخبار: سلاح الجو يهاجم العمق السعودي
أخبار: شهيد وجرحى في صعدة وخروقات بالحديدة
أخبار: المؤتمر يدين جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة المناضل ياسين عبيد
أخبار: دراسة تحذر من الإفراط بتناول الملح
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 6 أشهر
أخبار: 10 شهداء وجرحى بغارة على مأرب
أخبار: هطول أمطار على المرتفعات الغربية
أخبار: الشوافي: الصاروخ الصيني سيمر على اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021