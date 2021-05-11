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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأجواء على

الارصاد يصدر تحذير جديد

المؤتمرنت -
الارصاد يصدر تحذير جديد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية إضافة الى منطقة جنوب وجنوب شرق أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الفرص مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة "متوسطة إلى غزيرة" مصحوبة بالرعد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج.

وقد تشمل الأمطار أجزاء متفرقة من مرتفعات محافظات عمران، صنعاء، ذمار والهضاب الداخلية لمحافظتي شبوة وأبين، وستكون خفيفة إلى متوسطة .

وحسب المركز يتوقع هطول أطار متفاوتة الشدة على منطقة جنوب وجنوب شرق أرخبيل سقطرى حيث تتشكل سحب ركامية كثيفة، وأجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية والجنوبية وذلك لمحافظات الحديدة، تعز، لحج، أبين وشبوة .

ولفت المركز إلى استمرار درجات الحرارة المرتفعة على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية .

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

كما حذر ربابنة السفن والصيادين في جنوب وجنوب شرق أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج، و قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة .

وأفاد المركز بهطول أمطار خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي على النحو الآتي : المحويت : 48.5 ملم، إب : 6.7، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات المحاذية لسهل تهامة وكانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد.








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