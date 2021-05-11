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المؤتمر نت - أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك

دار الإفتاء: يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

المؤتمرنت -
دار الإفتاء: يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر المبارك
أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021م هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

فيما يلي نص البيان:

الحمد لله القائل " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ"، وصلاة الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين.

وبعد، فإن لجنة الأهلة المكلفة بترقب وتحري هلال شهر شوال قد قامت بواجبها بتحري هلال شهر شوال أثناء وبعد غروب شمس يومنا هذا الثلاثاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م وأفادت بعدم تمكنها من رؤيته، وهو الأمر الذي يؤكده علماء الفلك من أن رؤيته مستحيلة يوم الثلاثاء المذكور.

وعليه ونزولا عند قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما"، فقد تقرر يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك وأن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق الـ 13 من مايو 2021م.

وبهذه المناسبة الكريمة تتقدم دار الإفتاء برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا اليمني خاصة وأبناء الأمة الإسلامية عامة، سائلين المولى عز وجل أن يدخل علينا عيد الفطر المبارك بالخير واليُمن والبركات والنصر المبين لعبادة المستضعفين وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه أنه ولي ذلك والقادر عليه.








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