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المؤتمر نت - خصصت غرفة العمليات المركزية التابعة للجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول المتوقعة أرقام هواتف

أرقام خاصة للتواصل مع عمليات معالجة أضرار سيول الأمطار

المؤتمرنت -
أرقام خاصة للتواصل مع عمليات معالجة أضرار سيول الأمطار
خصصت غرفة العمليات المركزية التابعة للجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول المتوقعة أرقام هواتف للتواصل معها، وسط توقعات للمركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار متفاوتة الشدة "متوسطة إلى غزيرة" مصحوبة بالرعد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج.

مشيرا إلى أن الأمطار قد تشمل" أجزاء متفرقة من مرتفعات محافظات عمران، صنعاء، ذمار والهضاب الداخلية لمحافظتي شبوة وأبين، وستكون خفيفة إلى متوسطة" .

وحسب المركز يتوقع هطول أطار متفاوتة الشدة على منطقة جنوب وجنوب شرق أرخبيل سقطرى حيث تتشكل سحب ركامية كثيفة، وأجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية والجنوبية وذلك لمحافظات الحديدة، تعز، لحج، أبين وشبوة .

وحذر مركز الارصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ارقام خاصة للتواصل بالعمليات المركزية التابعة للجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول :
( 01292532 – 01292535 – 01292537 – 01292538- 01292539 ) فاكس (01282677).









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