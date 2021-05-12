المؤتمرنت -

أمانة العاصمة تؤكد جاهزية 69 حديقة ومتنزه لاستقبال زوار عيد الفطر

تستعّد حدائق ومنتزهات أمانة العاصمة لاستقبال أكثر من أربعة ملايين زائر من سكان العاصمة ومختلف المحافظات خلال إجازة عيد الفطر.



وأكدت الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة جاهزية 69 حديقة لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد.



وأشار مدير الحدائق والمتنزهات بالأمانة عاصم الجلال في تصريح صحفي إلى جاهزية الحدائق وأكثر من 400 موظف ما بين مشرف ومهندس وفني وعامل وأمنيين، مكلفين بتقديم الخدمات ورعاية الزوار.



ولفت إلى استكمال الاستعدادات الفنية في الحدائق من حيث أعمال النظافة والصيانة والتشجير والتأهيل والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير الأجواء الملائمة لمرتادي الحدائق والمتنزهات.



وأكد الجلال أن الحدائق والمتنزهات شهدت خلال الفترة الماضية إعادة تأهيل وتحسين وأعمال تشجير وتوسعة للمساحات الخضراء وتوفير الألعاب المجانية، في إطار خطط الأمانة لتطوير الخدمات والمتنفسات الترفيهية.