المؤتمرنت -

النواب يدعو لوقف اعتداءات إسرائيل على فلسطين

طالب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الهيئات التابعة لها الاضطلاع بدورها المسؤول في حماية الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين ووضع حد لصلف العدو الصهيوني المحتل واعتداءاته واستفزازه لمشاعر أبناء الأمة العربية والمسؤولية من خلال ما يقوم به من استهداف ممنهج لقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتدنيس المسجد الأقصى.



جاء ذالك في بيان صدر عن المجلس اليوم اكد فيه وقوف الشعب اليمني وقيادته وشعبه مع القضية الفلسطينيه ومقاومته وقضيته العادلة.

وأضاف البيان "يتابع مجلس النواب باهتمام بالغ وقلق كبير ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة العربية الاسلامية من اعتداءات مستمرة ومستفزة من قبل الكيان الصهيوني المحتل وسط خذلان المجتمع الدولي".



ودعا مجلس النواب كافة البرلمانات وأحرار العالم إلى التضامن والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.