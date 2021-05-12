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قائد حركة أنصار الله يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تلقى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي قائد حركة أنصار الله جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم



الاخ العزيز الشيخ / صادق امين ابوراس



رئيس المؤتمر الشعبي العام



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يسرني أن أهنئكم بمناسبة عيد الفطر سائلين المولي جل وعلا ان يعيدة عليكم وعلينا وعلى شعبنا اليمني العزيز وامتنا الاسلامية باالخير واليمن والبركات وان ينعم على شعبنا اليمني بالخير والنصر والتمكين

تأتي هذه المناسبة في ظل وضع استثنائي صعب يعيشه بلدنا الصابر والمؤمن وهو يخوض معركته المشرفة ضد الباطل وشذاذ الافاق وقد وفق الله الجميع لما فيه الخير للوقوف الى جانب الحق والصدق والعدل ضد الاستكبار والمستبدين والمستكبرين



كما نسال من الله العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات



وكل عام وانتم بخير



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي