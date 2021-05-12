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رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وجه رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس رسالة تهنئة ومباركة بحلول عيد الفطر المبارك إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى كافة قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. فيما يلي نصها:

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يسرني ان اعبر عن خالص التهاني إلى كافة أبناء شعبنا اليمني الصامد والصابر وإلى قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي نسال الله العلي العظيم أن لا تعود الا وقد تحقق لشعبنا العظيم الصامد والصابر النصر .



ان هذه المناسبة الدينية العظيمة التي تعقب شهر الصيام رمضان تحتم علينا جميعا أن نستلهم منهما الدروس والعبر في الصبر والتسامح والوحدة ونشر قيم المحبة والتأخي التي شرعت من أجلها هاتين المناسبين العظيمتين ؛وأن نجسد تلك المعاني في واقع سلوكياتنا اليومية في إطار محيطنا الأسري والمجتمعي والوطني.



ان المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل متمسكا بمواقفه الثابتة في الدفاع عن الوطن ضد العدوان والحصار وحريصا على وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها وفي الوقت نفسه داعيا وداعما ومساندا لأي جهود رامية إلى تحقيق السلام الذي ينهي العدوان والحصار ويهيىء لتسوية سياسية بين اليمنيين عبر الحوار وبعيدا عن التدخلات الأجنبية من أي طرف كان وبما يفضي إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا وضمان الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن .



ختاماً.. أكرر التهاني والتبريكات لكم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى ،وان يمن على الجميع بالصحة والعافية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته