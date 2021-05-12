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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي العميسي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة للشيخ عبدالله علي عبدالله العميسي، عضو اللجنة الدائمة ، رئيس فرع المؤتمر بمديرية وضره وكافة ال العميسي بمحافظة حجه في وفاة اخية الشيخ علي علي العميسي.



وفي برقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.



مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.