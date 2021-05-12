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المؤتمر نت - قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، إن تصعيد العنف

الجنائية الدولية: تصعيد العنف بفلسطين يشكل جرائم

المؤتمرنت -
الجنائية الدولية: تصعيد العنف بفلسطين يشكل جرائم
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، إن تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية قد يشكل جرائم، بموجب نظام روما الأساسي.

وقالت بنسودة في تغريدة لها عبر "تويتر" "أتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في غزة ومحيطها، وربما ارتكاب جرائم تندرج تحت نظام روما الأساسي".

وفي وقت سابق، قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مع إيلاء اهتمام خاص للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.








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