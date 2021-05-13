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امين عام المؤتمر يهنىء أبوراس بعيد الفطر المبارك

رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



الاخ الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



يسرني أن أرفع اليكم أسمى آيات التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في الأمانة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام .

وانتي اذا أهنئكم بهذه المناسبة لأؤكد لكم أن قيادات وقواعد المؤتمر سيظلون يشعرون بالفخر لقيادتكم الحكيمة والمحنكة للمؤتمر في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها الوطن الذي يتعرض للعدوان الغاشم والحصار الجائر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية العام السابع على التوالي وهو ما يجعلنا في الأمانة العامة نجدد موقف المؤتمر المقاوم للعدوان والحصار والحريص على تثبيت وحدة الجبهة الداخلية بين القوى المناهضة للعدوان .



نهنئكم مرة أخرى بهذه المناسبة الدينية العظيمة ونسأل الله أن يمن عليكم بالصحة والعافية ودمتم



اخوكم / غازي احمد علي محسن الامين العام للمؤتمر الشعبي العام