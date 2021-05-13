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أخبار
المؤتمر نت - بعث القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام

القطاع النسائي بالمؤتمر يعزي ال حجر بوفاة والدتها

المؤتمرنت -
القطاع النسائي بالمؤتمر يعزي ال حجر بوفاة والدتها
بعث القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى الاستاذه أيمان حجر رئيسة الدائره الرابعه بأمانة العاصمه بوفاة والدتها
وفي برقية العزاء عبر قطاع المرأه في المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وصادق المواساة للاستاذه ايمان حجر وكافة ال حجر بهذا المصاب الجلل
سائلا الله العلي القدير ان يتغمد المغفور لها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون ..
الاسيفون
الاستاذه/ فاطمه الخطري
الامين العام المساعد لقطاع المراه
الاستاذه/ تهاني الاشموري
رئيسة دائرة المرأه للشؤون التنظيميه والفروع بالامانه العامه ..








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