المؤتمرنت -

التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الفطر المبارك



رفعت التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر برقية تهنئة إلى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :



الاخ المناضل الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس الموتمر الشعبي العام....المحترم

تحية تقدير. ...وبعد...

بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك يسرنا ان نرفع لسيادتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات نيابة عن زملائنا قيادات التكوينات الشبابيه والطلابيه للمؤتمر بالمحافظات والجامعات اليمنيه كما لايفوتنا أيضا ومن خلالكم أن نهنىء بهذه المناسبة العظيمه قيادة المؤتمر وجميع أعضاءه وكوادره وأنصاره وحلفائه وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم الصابر والمقاوم لأعتى عدوان غاشم وحصار خانق عرفه التاريخ اليمني ...

مؤكدين لكم إيماننا الكامل بقيادتكم الحكيمه وخبرتكم السياسيه وبدوركم الكبير في المضي بسفينة المؤتمر في الطريق الصحيح الذي سيبقي المؤتمر بذلك الدور الوطني والسياسي الذي يليق به برغم الظروف الاستثنائيه والمعقده التي نعيشها منذ أكثر من عقد مضى.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار ...

وفقكم الله وسدد خطاكم.....وتقبلو فائق الإحترام...

أخوكم ناجي بن يحي القوسي

نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب

بالأمانة العامه