المؤتمرنت -

الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من عضو المجلس السياسي الأعلى عضو اللجنة العامة أحمد غالب الرهوي، عبر فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر ومن خلاله لنوابه وقيادات وقواعد وأنصار المؤتمر وللشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية، بمناسبة عيد الفطر المبارك



وعبر الرهوي في البرقية عن فخره بمواقف المؤتمر الشعبي العام الثابتة والمبدئية إزاء القضايا الوطنية وفي مقدمها مقاومة العدوان والحصار والتطلع إلى السلام المشرف الذي يحافظ على وحدة اليمن واستقلاله وقراره الحر.

وأكد الرهوي الموقف الموحد للقوى الوطنية إزاء القضية الفلسطينية وأهمية دعم الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته ووجوده. ومساعدته على الصمود في وجه الاعتداءات الوحشية والممارسات العنصرية وسياسة الاستيطان والتهويد التي تستهدف المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وعموم الأراضي المحتلة.

وأضاف الرهوي: بوجود قيادات وطنية مخلصة، ستحقق الشعوب الحية حريتها وتتخلص من الوصاية والاحتلال، وستنتفض الشعوب المستلبة ضد أنظمة التطبيع.

واختتم عضو اللجنة العامة عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي برقيته متمنيا لرئيس المؤتمر دوام الصحة واستمرار العطاء، وللشعب اليمني النصر والتمكين.