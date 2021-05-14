المؤتمرنت -

قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة والغارات على مأرب والجوف

كثفت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، والغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف حيث استهدفتهما بـ 36 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت153 خرقاً بينها 13 خرقاً بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والدريهمي وشارع الـ50 والفازة والجبلية والتحيتا .



ونفذت قوى العدوان 37 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 31 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و خمس غارات على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.