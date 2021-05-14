الجمعة, 14-مايو-2021 الساعة: 07:18 م - آخر تحديث: 06:55 م (55: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
المؤتمر الشعبي العام في ثلاثة أعوام
ابراهيم الحجاجي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وتشكل

الارصاد يصدر تحذير جديد

المؤتمرنت -
الارصاد يصدر تحذير جديد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وتشكل السحب الركامية الماطرة في فترة الظهيرة والمساء والفرص مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أن الأمطار قد تهطل في المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج.

وقد تشمل الأمطار أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى ستكون مرتفعة على المناطق الساحلية والصحراوية تتراوح مابين 35 إلى 42 درجة مئوية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول المطر.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

وحث قاطني المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية يوم أمس على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وكان معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إرتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 122 شهيد
عربي ودولي: موسكو: يجب مراعاة وضع الأماكن المقدسة
أخبار: طيران العدوان يشن 31 غارة على مأرب
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهانٍ بعيد الفطر من رؤساء وامناء عموم عدد من الاحزاب
أخبار: الهيئات التنظيمية المؤتمرية (البرلمانية – الوزارية – الشوروية – الرقابة) تهنى ابوراس
أخبار: فروع المؤتمر تهنىء الرئيس بعيد الفطر وتؤكد دعمها لمواقفه الوطنية وقراراته التنظيمية
أخبار: الدكتور لبوزة يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: امين عام المؤتمر يهنىء أبوراس بعيد الفطر المبارك
أخبار: عملية جديد للقوة الصاروخية في العمق السعودي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ والشاعر محمد احمد منصور
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء الشعب اليمني والمؤتمريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك
أخبار: قائد حركة أنصار الله يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أخبار: رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام أبو رأس بعيد الفطر
اقتصاد: البنك المركزي يصدر تعميمين هامين
عربي ودولي: 65 شهيداً بينهم 16 طفلاً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
عربي ودولي: القسام تدك مدن الاحتلال بـ130 صاروخاً
أخبار: الجنائية الدولية: تصعيد العنف بفلسطين يشكل جرائم
أخبار: طيران العدوان يشن 19 غارة على مأرب
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي العميسي
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي الشاطر
أخبار: النواب يدعو لوقف اعتداءات إسرائيل على فلسطين
فنون ومنوعات: كوفيد 25..رامي يضحي بنفسه
أخبار: أمانة العاصمة تؤكد جاهزية 69 حديقة ومتنزه لاستقبال زوار عيد الفطر
أخبار: العدوان يمعن في قتل اليمنيين بكل الوسائل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021