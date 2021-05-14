المؤتمرنت -

الارصاد يصدر تحذير جديد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وتشكل السحب الركامية الماطرة في فترة الظهيرة والمساء والفرص مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية ، أن الأمطار قد تهطل في المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج.



وقد تشمل الأمطار أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء.



وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى ستكون مرتفعة على المناطق الساحلية والصحراوية تتراوح مابين 35 إلى 42 درجة مئوية.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول المطر.



ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.



وحث قاطني المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.



وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية يوم أمس على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وكان معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوية.