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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء حسين ابو حلفه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء حسين احمد حسين ابو حلفه ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والخير .



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مؤاساته وتعازيه الحارة لاولادة الشيخ حميد حسين ابو حليفه عضو اللجنه الدائمة المسئول السياسي بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران والشيخ يحي حسين ابو حليفه والشيخ يحي احمد ابو حليفه رئيس فرع المؤتمر بمديرية صوير وكافة ال ابو حليفه بمحافظه عمران بمصابهم الأليم.



وأشاد أبوراس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية في الثوره والجمهورية والوحده اليمنية المباركة ،كما أسهم في خدمة مجتمعه وإصلاح ذات البين وكان أحد القيادات المؤتمرية التنظيمية البارزة المؤسسة لحزب المؤتمر الشعبي العام مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم قلوب الجميع الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “