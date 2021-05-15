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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي خرق هدنة الحديدة، فيما شن الطيران 11 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة و11 غارة على مأرب والجوف

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة و11 غارة على مأرب والجوف
واصلت قوى العدوان السعودي خرق هدنة الحديدة، فيما شن الطيران 11 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر لـ (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 77 خرقاً بينها خرقان بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية وتحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية والجاح .

ونفذت قوى العدوان عشرة خروقات بقصف مدفعي و59 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.








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