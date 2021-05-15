المؤتمرنت -

الارصاد يصدر تحذير جديد

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار فرص هطول أمطار رعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، غرب صنعاء، غرب ذمار، تعز و إب .



وحسب المركز ستمتد الأمطار إلى أجزاء من الأحواض الجبلية لمحافظات صنعاء وذمار والمرتفعات الجنوبية لمحافظات لحج وأبين.



وأشار إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة بين 36 إلى 44 درجة مئوية.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع عليها هطول الأمطار من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وفي المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الارتفاع في درجات الحرارة.



وذكر أن الأمطار المسجلة يوم أمس في محطات الرصد الجوي بمطار تعز 8.9، إب 4، السدة 2.8، المعافر تعز 1.4 ملم.