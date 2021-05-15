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أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 136 شهيدا و1000 جريح

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 136 شهيدا و1000 جريح

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 136 شهيدا و1000 جريح

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء الاثنين الماضي، إلى 136 شهيداً، بينهم 31 طفلا، و20 امرأة، وإصابة أكثر من 1000، بينهم حالات خطيرة، ولحق دمار كبير في منازل وشقق سكنية وممتلكات المواطنين.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين، والمباني السكنية، وتجمعات المواطنين العزل.

وفي مخيم الشاطئ نفذت طائرات الاحتلال مجزرة أدت إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان، جراء قصف وحشي استهدف منزلهم دون سابق انذار في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلا مأهولا يعود لعائلة أبو حطب فوق رؤوس ساكنيه قرب سوق المخيم، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء، وإصابة 20 آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء.


وفي بيت لاهيا، استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


ونقلت وفا عن شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ منزلين مأهولين بالسكان في منطقة تلة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بعضهم بحالة الخطر، وتم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي القريب من المكان.


وأعلنت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بعدما استهدفت الطائرات الحربية شقة سكنية في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة، كما استشهد شاب في مخيم البريج بعد استهداف منزل سكني.
كما أعنت مصادر طبية عن إصابة ثلاثة مواطنين بقصف الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


وارتفع عدد الإصابات في قصف منزل لعائلة عبد ربه في جباليا شمال قطاع غزة إلى 9 بينهم حالات حرجة، بينما استشهدت طفلة (7 أعوام) عقب إصابتها بشظية صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية في محيط منزل عائلتها في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.


وأعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة أن 33 إصابة منذ العدوان ما زالت في غرف العناية المركزة بحالة صحية شديدة الخطورة.


كما استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء.


واستهدف الطيران الحربي منزل يعود لعائلة أبو شقرا في منطقة الشيخ ناصر في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بالإضافة إلى استهداف منزل آل عبد الهادي في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومنزل يعود لعائلة القططي في مدينة رفح.


ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية بنك في شارع الشفاء وسط مدينة غزة، كما واستهدف الطيران منزل يعود لعائلة شبير قرب مسجد المجمع وسط خان يونس جنوب قطاع غزة ومنزل آخر لعائلة الفالوجي في حي التفاح شرق مدينة غزة.


كما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل يعود لعائلة الشوبكي في شارع اليرموك وسط مدينة غزة ومنزل آخر يعود لعائلة أبو الخير في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وما تزال الزوارق الحربية تجدد قصف شواطئ بحر غزة بينما تطلق مدفعية الاحتلال قذائف دخانية تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة عبسان الجديدة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع.








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