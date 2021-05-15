المؤتمرنت -

الخدمة المدنية تعلن استئناف الدوام الرسمي ابتداءً من الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، عن استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021م.



وأهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في بيان لها بجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط الالتزام بأوقات الدوام الرسمي.



وأكدت الوزارة أنها ستنفذ حملات تفتيش للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي في عموم الوحدات الإدارية للدولة.