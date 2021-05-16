المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيات تهان بمناسبة عيد الفطر المبارك.



حيث تلقى برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية عبدالقادر مأمون الشاذلي الذي عبر في البرقية عن تهانيه لرئيس المؤتمر بهذه المناسبة سائلا الله العلي القدير أن يعيدها وقد تحقق للشعب اليمني الأمن والاستقرار .



كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الدكتور محمد احمد البشيري أمين عام حزب السلام الاجتماعي الذي عبر عن تهانيه لرئيس المؤتمر بمناسبة حلول عيد الفطر سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر والعزة .