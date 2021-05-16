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الامين العام المساعد يعزي بوفاة العميد محمد الحود الريمي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومؤاساة في وفاة العميد / محمد مهدي الحود الريمي عضو اللجنة الدائمة عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة الرابعة عشر بمديرية التحرير .



وفي البرقية التي بعثها إلى خالد وإبراهيم ومشير محمد مهدي الحود الريمي وإخوانهم وكافة آل الريمي أشاد الأمين العام المساعد بمناقب الفقيد الذي كان من خيرة كوادر المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء والدائرة الرابعة عشرة وأكثرهم إخلاصا وبذلا وعطاء، وقد خدم المؤتمر الشعبي العام وأبناء دائرته ومديريته بكل تفان وصدق وإخلاص .

معبرا باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص تعازيه بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .