المؤتمرنت -

مليشيات الانتقالي تعتقل الناشط المؤتمري علي بن مالك في سقطرى

اعتقلت قوات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الناشط والقيادي المؤتمري الشيخ علي سليمان بن مالك شيخ مركز دكسم عضو لجنة الاعتصام السلمي بجزيرة سقطرى وعضو المجلس العام لابناء محافظتي المهره وسقطرى يوم امس السبت الموافق 15 مايو 2021 بطريقه تعسفية حيث تم سجنه من قبل عناصر مليشيات الانتقالي .



ويأتي اعتقال الشيخ علي بن مالك ضمن الانتهاكات التي تمارس بحق القيادات الوطنية المشاركة في الاعتصام السلمي في سقطرى والرافضة للاحتلال الخارجي لها والمتمسكة بالدولة اليمنية والثوابت الوطنية والمناهضة للقوى الخارجية ومليشياتها خصوصا في ظل تدهور الحياة المعيشية وانعدام الامن ونهب مقدرات البلاد .



