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الامين العام للمؤتمر يعزي بوفاة عبدالله الحجاجي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة في وفاة عبدالله الحجاجي مدير مكتب الاتصالات سابقا بمحافظة حجة .

واشاد الأمين العام في البرقية التي بعثها إلى المهندس حسن عبدالله الحجاجي عضو المجلس المحلي لمدينة حجة وإخوانه وكافة ال الحجاجي بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات لوطنه في مجال الاتصالات .



وعبر الأمين العام باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر تعازيه وعظيم مؤاساته برحيل الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته إنا لله و إنا إليه راجعون .