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المؤتمر نت - حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار

أمطار وعواصف رعدية متوقعة على 11 محافظة

المؤتمرنت -
أمطار وعواصف رعدية متوقعة على 11 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وتشكل السحب الركامية في فترة الظهيرة والمساء والفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج.

وحسب المركز قد تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء, أبين وشبوة، وأجزاء متفرقة من المناطق الداخلية لمحافظات الحديدة، تعز، لحج، أبين وشبوة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستستمر مرتفعة على المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36- 42 درجة مئوية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

وحث المركز قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي ريمة : 8.5 ، إب : 7 ، حجة : 7, المحويت : 4.4، السدة - إب : 1.2.
كماهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وكان معظمها خارج نطاق محطات الرصد











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