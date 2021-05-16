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المؤتمر نت - استمرت خروقات قوى العدوان السعودي، لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على ثلاث محافظات

طيران العدوان يشن 19 غارة على 3 محافظات

المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 19 غارة على 3 محافظات
استمرت خروقات قوى العدوان السعودي، لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 125 خرقاً بينها تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي و الجبلية والجاح والفازة.

وشملت الخروقات 22 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 262 قذيفة و 94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وخمس غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.








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