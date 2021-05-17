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المؤتمر نت - ابلغ رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى الشيخ سعيد مسعود عوض الجريري المؤتمرنت أنه تم الإفراج عن القيادي والناشط المؤتمري الشيخ علي سليمان بن مالك شيخ منطقة دكسم وعضو المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة

الإفراج عن الناشط المؤتمري علي بن مالك في سقطرى

المؤتمرنت -
الإفراج عن الناشط المؤتمري علي بن مالك في سقطرى
ابلغ رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى الشيخ سعيد مسعود عوض الجريري المؤتمرنت أنه تم الإفراج عن القيادي والناشط المؤتمري الشيخ علي سليمان بن مالك شيخ منطقة دكسم وعضو المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى وعضو لجنة الاعتصام السلمي بالجزيرة بعد أن كانت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجزيرة اعتقلته السبت الماضي .

وكان المؤتمر الشعبي العام دان واستنكر بشدة قيام قوات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي باعتقال الناشط والقيادي المؤتمري الشيخ علي سليمان بن مالك شيخ مركز دكسم عضو لجنة الاعتصام السلمي بجزيرة سقطرى وعضو المجلس العام لابناء محافظتي المهره وسقطرى يوم امس السبت الموافق 15 مايو 2021 بطريقه تعسفية حيث تم سجنه من قبل عناصر مليشيات الانتقالي مطالبا بسرعة الإفراج عنه وعن كل المعتقلين المطالبين بالحرية والاستقلال وخروج المحتل الأجنبي من جزيرة سقطرى .








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