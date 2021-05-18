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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة في وفاة جمال محمد ضيف الله العواضي .

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ جمال العواضي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ جمال العواضي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة في وفاة جمال محمد ضيف الله العواضي .

وفي البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد الدكتور جميل جمال وعلي جمال واخوان الفقيد الشيخ علي والدكتور ضيف الله والدكتور أحمد وكافة ال عواض بمديرية ردمان محافظة البيضاء عبر الأمين العام عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مؤاساته وتعازيه الحارة ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .








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