المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار على 6 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة إلى غائمة جزئياً على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وصحوة على المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وخاصة على محافظات ذمار، إب، تعز، لحج،المحويت وحجة في فترتي الظهيرة والمساء .



وأشار إلى احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر.



وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى واحتمال تشكل السحب الممطرة على أجزاء من السهول الساحلية لمحافظات الحديدة، تعز ولحج والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.



وحسب المركز ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصل أقصى سرعة لها 20 عقدة على مدخل باب المندب .



وستكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة وحارة أثناء النهار تتراوح فيها درجات الحرارة العظمي بين 37- 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.



ولفت المركز إلى أن أرخبيل سقطرى سيشهد أجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تصل سرعتها إلى 20عقدة



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو تشكل الضباب، وحث قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

