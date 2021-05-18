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الدكتور لبوزة يعزي في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ الحجيلي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ الدكتور فضل صالح مثنى الحجيلي إثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والتنظيمي.



وأشاد نائب رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى نجله عبدالله واخوانه واخوان الفقيد عبدالخالق ومحمد وكل قبيلة الحجيلي خاصة، وابناء ردفان كافة ، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وخدمة المجتمع وإصلاح ذات البين حيث عرف بشجاعته في قول الحق ما اكسبه احترام الناس ومحبتهم.



وأشار إلى أن الفقيد كان من الشخصيات الاجتماعية والوجاهات القبلية المشهود لها بالمواقف الوطنية والنضالية..الى جانب كونه شخصية تربوية لها بصمات واضحة في هذا الحقل حيث تقلد منصب مدير مكتب التربية والتعليم في ردفان وعضوية الهيئة التعليمية لكلية التربية ردفان بمحافظة لحج.



وأكد ان الوطن والمؤتمر خسر برحيل الشيخ الحجيلي احد فرسانه المخلصين لله وللوطن .

وعبر الدكتور لبوزة بإسمه شخصيا ونيابة عن قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وآل الحجيلي وقبائل ردفان كافة بهذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".