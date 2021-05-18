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طيران العدوان يقصف مركزاً صحياً بصعدة

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارتين اللتين شنهما طيران العدوان السعودي على منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة إلى شهيد وستة جرحى .



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن إحدى غارتي العدوان التي استهدفت منطقة مران أدت لإستشهاد أحد الكوادر الصحية وإصابة اثنين آخرين وأربعة مواطنين .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف المركز الصحي بالمنطقة ودمره بالكامل.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شن طيران العدوان في وقت سابق اليوم، منطقة مران بمديرية حيدان بغارتين ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين.

إلى ذلك استهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

