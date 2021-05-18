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المؤتمر نت - جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى "الوقف الفوري للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، واعتبرت أن "الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع فاقمت

الأمم المتحدة تدعو مجددا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة تدعو مجددا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى "الوقف الفوري للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، واعتبرت أن "الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع فاقمت الوضع الهش فيه أصلا".

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية فقد جاء ذلك على لسان وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والمنعقد عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان (الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين).

وقالت ديكارلو: إن "التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل أدى إلى معاناة ودمار هائل والأمم المتحدة تبذل جهودها من أجل وقف القتال فورا".

وأضافت: "أنضم إلى دعوات الأمين العام أنطونيو غوتيريش للسماح لجهود الوساطة بالعمل وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في غزة".

وتابعت قائلة: "على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لضمان التهدئة ويحث الأطراف على التوجه نحو المفاوضات خاصة وأن هذا التصعيد هو تذكرة لنا بأهمية المسار السياسي لإنهاء النزاع بشكل نهائي".

وحذرت المسؤولة الأممية، من تزايد التوتر في القدس المحتلة حيث بات مئات الفلسطينيين عرضة للتهديد بالطرد من منازلهم.. داعية الكيان الصهيوني إلى "وقف عمليات الطرد في القدس تماشيا مع القانون الدولي".

من جانبه، انتقد مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار بيان بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة "بسبب موقف دولة واحدة تتمتع بالعضوية الدائمة"، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقال منصور في إفادته: إنه "عار على مجلس الأمن أن لا يتحرك.. سنذهب لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، ونطالب الأمين العام (غوتيريش) بسرعة الموافقة على تقديم مساعدات إنسانية طارئة لغزة".

وجدد المطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.. مضيفا إنه "سيبحث مع غوتيريش التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع خلال الأيام المقبلة".








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