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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناصر مبخوت الضبياني

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة في وفاة الشيخ / ناصر مبخوت علي الضبياني.



وفي البرقية التي بعثها إلى اخيه الشيخ /صادق مبخوت علي الضبياني والشيخ /علي مبخوت علي الضبياني ونجلي الفقيد /محمد ناصر مبخوت علي الضبياني ورايد ناصر مبخوت علي الضبياني واخوانهم وكافة بني ضبيان في مديرية مغرب عنس الدائرة 199 محافظة ذمار أشاد الأمين العام بمناقب الفقيد الذي يعد من الشخصيات الاجتماعية في المديرية والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة قضى معظمها في خدمة الوطن والمجمتع وأعمال البر والإحسان والإصلاح بين الناس والإسهام في عدد من المشاريع الخيرية.



وعبر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن تعازيه الحارة وعميق مؤاساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .