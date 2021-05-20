المؤتمرنت -

استمرار خروقات العدوان بالحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان الأمريكي السعودي، لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب طفل بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في نهم، فيما أصيب مواطن بقصف على صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 171 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي و32 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 216 قذيفة و119 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وشملت الخروقات غارة لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق خمس طائرات حربية على كيلو16 ومدينة الحديدة وعشر طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي.



وأشار المصدر إلى إصابة طفل بجروح إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية رمادة بمديرية نهم محافظة صنعاء، فيما أصيب مواطن بجروح بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة، وسبع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.