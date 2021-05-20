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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة العقيد يحي الزرقه

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة الى الشيخ علي يحيى حسين الزرقه واخوانه وكافة ال الزرقه بمديريه مبين محافظة حجة في وفاة والدهم العقيد يحيى حسين عمر الزرقه والذي كان يشغل مدير امن لعدد من المديريات واخرها مديريه مبين.



وعبر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن عميق الحزن والموؤساة لكافة ال الزرقه بمحافظة حجة سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .